韓國人氣話題劇《Penthouse》第二季前晚開播，昨日播出的第二集中金素妍現實中的老公驚喜登場，刺激上、下兩部的平均收視分別有15.1%及20.4%，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看第一季和第二季。

尹鐘焄變有錢人

第二集的劇情講到金素妍的前夫尹鐘焄，跟Eugene「假結婚」回來向金素妍復仇，二人於金素妍和嚴基俊的訂婚儀式中乘坐直升機登場，尹鐘焄因創業而致富，目前霸氣回歸，令金素妍嬲爆。

聲帶出事搵代唱

另外，金素妍因聲帶出問題，醫生警告她必須取消演出，不然可能無法變回以前的聲音，不過金素妍不取消演出，反而找來「代唱」，而金素妍亦是完成演出、回到休息室才知代唱的人正正是Eugene，預告金素妍將陷危機。

李尚禹劇中寸老婆

而金素妍現實中的老公李尚禹，就於劇中客串記者一角，跟金素妍針鋒相對，諷刺問女方：「這場演出會有特別的表演嗎？」令金素妍嬲爆警告他不要寫一些奇怪的報道，跟現實中二人恩愛一面形成強烈對比。

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