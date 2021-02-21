憑人氣劇《驅魔麵館》上位的韓國男星趙炳圭，近日捲入校園暴力事件，雖然事務所已經出面否認，但事件仍未平息。

畢業相證留學時間

指控曾遭趙炳圭霸凌的網友，在IG開設「victimofmr_cho」的賬號，公開趙炳圭涉霸凌的證據，繼續緊咬趙炳圭，強調自己所言屬實。對於有人質疑趙炳圭在紐西蘭留學的時間，與該名網友遭霸凌的時間不脗合，該名網民公開畢業冊相片做證，指趙炳圭約於2011年中旬從紐西蘭返韓，因此畢業冊中唯獨趙炳圭的個人照片背景跟其他人不一樣。

趙炳圭爆出是非隨即影響到工作，他近日有份演出「國民MC」劉在錫主持的綜藝節目《玩什麼好呢？》，但因涉校園暴力，不少網民湧到節目的留言區，要求他退出節目，至於已錄好的部份，則希望節目組能刪走其身影。

(G)I-DLE成員捲是非

不只趙炳圭，女團(G)I-DLE的22歲成員穗珍今日亦被爆涉校園暴力。據網民A某發文透露，胞妹與穗珍是中學同學，但穗珍卻帶頭霸凌胞妹，將胞妹及友人叫到廁所互打巴掌，更傳短訊叫所有人排擠胞妹。

掌摑受害人

隨後IG瘋傳一張疑似A某胞妹親自憶述被霸凌內容：「將我帶到廁所後突然打了我一巴掌，然後又打我的朋友，又要求我們互摑。不只如此，穗珍又強行叫人飲自己飲剩的飲品，找藉口跟對方要錢、又或者搶走別人的校服、物件、錢，但從來沒還過，假如不給她，她就會用粗口鬧人。」

沉默半天後否認

對於被爆涉校園暴力，穗珍所屬的CUBE事務所一度表示「正在確認事實」，沉默大半天後才發聲明否認涉校園暴力，表示會採取法律行動起訴造謠人士。不過據悉今次已非穗珍首次被爆捲校園暴力，之前已有人指穗珍在學生時期是不良少女、吸煙飲酒樣樣齊。

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