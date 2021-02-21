馬來西亞情歌天后梁靜茹去年9月曾到台北龍山寺拜月老求桃花，3個月後就被揭與新歡畢加索國際企業總裁林達光在街頭激吻，但認愛僅3個月，這段短暫戀情原來已經玩完。昨日，她突然在IG限時動態發文「世界上任何關係，不強求，個性不合的，好聚好散」。

對此，梁靜茹今日獨家回應台灣《蘋果新聞網》，承認雙方因性格不合而分手，她表示：「合則來，不合則去。相處下來，彼此對人事物價值觀大不同，選擇退回朋友關係。」梁靜茹在上周的情人節，還在社交平台Post了張嘟嘴照片，留言：「情人節快樂」，看似甜蜜晒愛，想不到短短一星期，情況就徹底改變。

梁靜茹前年和富商趙元同結束9年夫妻關係，離婚後將共同撫養兒子。去年11月爆出有新戀情，12月她在台北小巨蛋開演唱會時，林達光送上花籃，更將梁靜茹的名字寫入賀卡中「繞梁天籟，激靜皆美，沁茹心弦」，不過對方非常低調，並無公開現身。

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