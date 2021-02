全城關注的「百萬林鍾一戰」終於有點眉目,林作在今日下午近3時在Facebook宣佈會應戰,但要跟鍾培生洽談細節,叫大家稍候。林作的留言極具挑釁性:「各位,本人正式宣佈:我接受挑戰。詳細資料需要和鐘(鍾)生夾下,請大家稍候。Let’s go. No pussy. 我從未龜縮過。我係林作。打殘鍾培生計劃,由今日開始。」鍾培生亦不甘示弱,指林作寫錯他的姓氏,寸嘴說:「我從來唔打女人,你將會係第一個,我會打到你記得我個鍾字點寫。Sign the fxxking contract.No bullshit let’s go」。

林作昨晚轉發一張列明10項隻揪條件的圖片,寫道:「我的條件,絕對不會這麼苛刻。」相信不是出自其手筆,或者是同道中人向他「獻計」。不過,網民當然唔收貨,繼續鬧爆林作「淆底」、「直接判你贏好唔好」,還有人揶揄叫他買定保險做好準備。

鍾培生亦有就這個帖文反擊,講明不接受閉門作賽這項要求,他指自己都只是學了4個月便第1次上擂台,不介意給對方半年時間練習,但今場擂台戰卻是全香港人的事:「香港人嘅事一定要全香港一齊睇,Sending contract now,星期一簽。No bullshit let go.」

今次事件全因林作一句抽水說話:「抄我100萬?」,結果辣㷫「工廈大王」孫仔、有百億富三代之稱的鍾培生,豪擲100萬現金向林作挑機打擂台隻揪,不少富二代包括已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君、卓悅太子爺葉韋彤都留言等睇好戲,就連林作舊愛麥明詩和麥爸爸都十分期待。而今次「林鍾一戰」,不禁令人聯想起當年電影《破壞之王》,當中周星馳飾演的外賣仔與林國斌飾演的斷水流師兄擂台對打,電視台為增加收視而直播。

