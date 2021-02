林作決定接受鍾培生的百萬隻揪擂台戰,未埋身實戰,已經口水橫飛,二人在社交網你一言我一語互相挑機,比起大台高層內鬥更加精采。不過,林作似乎又會玩出火,在接受挑戰的帖文中,竟然將鍾培生經常掛在口邊的「No bullshit let go.」,改成「Let’s go.No pussy.(嚟啦,唔好咁婆媽。)」

由於「pussy」一字可譯作「陰道」,林作前女友麥明詩見字難忍怒火,在Facebook以英文留言鬧爆林作:「你哋兩個打還打,唔好再貼性別標籤,陰道不比陽具弱。你哋老母生你養你比你哋更有勇氣同力量。咪再將軟弱同怯懦拉落女人度。(stop making sexist remarks. Vaginas are no weaker than penises. Your mothers had more courage and strength than both of you when they gave birth and raised you. Stop equating weakness and cowardice to women.)」網民一面倒讚好,並說:「好彩你同佢分咗手。」

林作今日接受《蘋果》電話訪問,表示從來沒有想過龜縮,只是需要時間研究拳賽規則,他說:「係啲網民想我龜縮啫,我從來冇say過no,只係我冇概念,連拳賽係乜都唔知。我之前有玩過,但純為keep fit,同競技級數唔同,所以我當自己初哥。」林作打算用3個月時間全力練習,對自己實力好有信心:「我踢開波,水平十分之高,我係業餘足球聯賽嘅『神射手』兼『最佳球員』,下盤好穩實、速度又快,好少輸。」

對於鍾培生指「全香港人都想揼林作」,林作完全不介意,還表示榮幸:「大家咁睇得咁睇得起我,對我嚟講係一種讚譽,我係感到開心,亦證明我嘅身價啦,一場100萬,暫時作為一個起步我接受呢個價錢。」問到100萬會怎樣用?他說:「會加重自己份人壽,畀邊個?愛我啲人囉。裕美都想我應戰,因為佢都想我俾人打,佢話最重要唔好打死。至於阿媽就未知,佢唔係好理我,但聽到100萬佢都應該𦧲飯應。」

鍾培生就表示媽媽正為這場比賽念佛:「我阿媽噚日同我講好擔心,話叫我唔好打死佢,佢而家念緊佛囉。」他直言已有一年沒有做運動,未來的操練會是有史以來最勤力一次,他說:「我好肥呀,連登仔都話我有肚腩,所以要操番基本體能先。」問到會否直播賽事?他說:「簽咗合約先,啲人online講話有賠率,如真係有外圍要受埋我,鍾培生K.O.林作,100賠101,我都all in買我K.O.條X頭。」

