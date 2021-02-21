台灣歌手謝和弦有「台版周永恒」之稱，他於2016年跟混血台灣女星戴怡軒（Keanna）結婚，惟謝和弦於2019年被爆出軌，與KOL莉婭到公寓開房「取靈感」搞直播，當時已有身孕的Keanna大義滅親，報警揭發老公吸食大麻，Keanna其後更小產，夫妻關係決裂，二人拖拉一年多。Keanna公開催促，謝和弦去年9月才肯簽字離婚，回復單身5個月，謝和弦昨日急不及待宣佈6月會跟新歡莉婭結婚，第三者升呢正印。

謝和弦昨日在FB宣佈婚訊，他揀了莉婭生日當天在南投拉埋天窗，他留言：「謝謝大家，我們準備要去結婚了，選在莉婭的生日舉行，跟家人朋友燙燙（兩人的愛貓）一起，Happy ending。」同時貼出一對準新人的請帖，上面寫了一段文字：「感謝宇宙和上帝，我倆為彼此戴上婚戒，許下永恆的誓約，並承諾在未來的日子裏，無論歡樂或憂傷，一起牽手共度，在這個美麗的日子，期盼你的到來，分享我們的喜悅與幸福。」

莉婭目前做了謝和弦經理人，兩人工作上合作無間，她接受台灣傳媒訪問表示對謝和弦的求婚感到驚喜，她謂謝和弦只是提出6月與其出遊南投，卻沒想到是他們的婚禮。莉婭「被通知」成為準謝太：「我是被阿扣（謝和弦）通知的，剛被通知完，完全還一片空白，他說給我看一個東西（指FB發文），我整個嚇倒，莫名覺得感動，很謝和弦的tempo，活在自己的時間軸。」謝和弦還計劃婚後造人，準新郎已給未來子女改好名字，囝囝叫謝搖滾，囡囡叫謝音悅。

行為怪異

莉婭昨也在FB談到謝和弦，她寫道：「我認識他這個人的第2天！他就在我面前像電視上演八點檔灑狗血劇情一般....我還在一整個狀況外之下！他就被警察帶走了，而我完全沒有他的聯繫方式，我不知道到底是怎麼一回事！是的！真的是留下我一個人一臉茫然！心中默默有覺得....是不是整件事都被暗算了....然後，我就眼睜睜看着一個又一個的新聞爆炸，一路走到現在我們幾個夥伴們在成立公司後，支持他的推動 #大麻合法化理念。」

謝和弦的行為怪異，去年初疫情下竟大膽在社交平台發表「大麻可殺死武漢肺炎病毒」的文字，遭台灣刑事局及調查局約談，最後檢察官決定起訴，台灣新北地方法院審理後，認為謝和弦身為公眾人物，卻任意散佈疫情不實消息，引起公眾恐慌，日前依違反《傳染病防治法》判他罰款6萬元新台幣（約15,790港元）。

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