林二汶於年初奪得「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」後，決定遵守承諾「找數」舉行紅館演唱會，第4波武漢肺炎疫情慢慢緩和，二汶跟團隊可以再落實紅館演唱會的細節。於樂壇走過了20年時間，二汶將首度踏足紅館舉行個人演唱會，相信不少歌手都期待站在紅館舞台，高呼一句「山頂嘅朋友，你哋好！」不過二汶卻決定放棄這個千載難逢的機會，換來跟入場觀眾有更親密的接觸。

今日二汶於IG宣布將於下月27日於紅館舉行一場林二汶《The Beginning of Faith》演唱會，她感謝上天讓她可以如期舉行，亦衷心感激這個得來不易的奇妙安排。今次演唱會亦有別於以往其他歌手舉行的入座安排，二汶於IG帖文透露：「這是一個特別的紅館演出，這是一個沒有『山頂嘅朋友』的紅館演唱會。在入座率維持在場館一半人數的安排下，加上符合安全距離的規劃下，我們決定將紅館變成一個只有『這麼近』，沒有『那麼遠』的地方。因為這是屬於我們的紅館演唱會，這是一個距離最近的紅館演唱會，這是2021年紅館的開端。」

最後二汶寫上「2021年3月27日，我們在信仰的開端，再聚。」由於演唱會作出近距離座位表的安排，同時宣佈門票將統一為票價680元，將於下月初發售。不少圈中人許廷鏗、陳健安及《造星III》組女雲浩影（Cloud）等留言支持，二汶的哥哥林一峰也留言寫上「睇嚟會加幾多爆幾多啦，你可以一路加場加到我返到嚟睇為止喎」。

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