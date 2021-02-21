今日傳出吳孟達（達哥）因重病入院，並在腫瘤科留醫，而與達哥相識多年兼有合作的好友田啟文（田雞），今日接受《蘋果》電話訪問，談及達哥病情，他指近兩個月都不知對方的情況，他說︰「之前我同佢都有互send訊息，佢都有覆我，不過最近就冇覆我，我亦唔想畀壓力佢。」

田啟文表示，其實兩人已很久沒見面，但在兩個月前達哥曾致電給他報平安，他說︰「兩個月前佢打過畀我，同我報平安。其實我同佢一路都有互通短訊，但有排佢冇覆我，原來佢入咗醫院。嗰次同佢通電話，佢話早排唔舒服，發現嗰陣時，佢諗住要走咪走囉，後來佢搵到好好嘅醫療團隊幫到佢，當時佢好返好多，所以打畀我報平安。」

至於達哥的病情如何，田啟文表示不太清楚，只謂︰「佢係咩病我就冇問，但有朋友之前有去探過佢，話佢個病係擴散咗，但有得搞嘅，唔係太複雜，而家醫緊。」田啟文從朋友中得悉，達哥的太太和家人都在港照顧他，刻下達哥亦放低工作，田啟文續說︰「叫佢放鬆啲，專心醫好個病先。」

細龜黃一山跟達哥由電影《逃學威龍》開始合作無間，《蘋果》今日聯絡細龜，問他可知達哥患上重病時，細龜說：「我最近一次見佢係舊年11月，達哥喺寧波專登坐幾個鐘頭車去橫店賀一個朋友茶餐廳開張，當日我見達哥好精神，講嘢好似當年我哋拍《逃學威龍》時咁中氣十足，一啲都唔似有病，我唔明點解突然間傳佢病重，我聽到都覺得好突然，希望達哥早日康復。」細龜指之前達哥曾到銀川拍戲，當地零下10幾20度，他聞得達哥凍到身體有點不適，由於返港的話要接受隔離，之後再返大陸工作又要再隔離，所以達哥索性轉到澳門休息，細龜說：「佢話要好好休養吓，估唔到傳出佢病重入院嘅消息。」

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