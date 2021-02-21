荷李活前年宣佈再次reboot超級英雄電影 《神奇4俠》（Fantastic Four），近日盛傳金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）會加盟演出。

迪士尼收購Fox之後， 《神奇4俠》終於回歸Marvel大家庭，早前傳出會由《蟻俠》（Ant-Man）導演Peyton Reed執導，故事背景設定在60年代，戲中會出現與量子領域相關的元素和漫畫經典角色「Black Knight」，最初原定2022年上映，不過疫情下令計劃有變。據澳洲傳來的最新消息指，曾在《變種特攻》（X-Men）系列中演「妖后」的珍妮花羅倫絲，被率先爆料參演新版《神奇4俠》，不過未肯定她的演出角色，官方亦沒有公佈任何消息，令人懷疑「妖后」或會變身成「隱形女俠」。

《神奇4俠》曾拍成不同電影版本搬上大銀幕，謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）夥拍基斯伊雲斯（Chris Evans）的2005及2007年電影就最為成功，兩人分別飾演「隱形女俠」和「霹靂火」，之後2015年的新版卻票房仆直，該版本由凱特瑪拉（Kate Mara）扮演「隱形女俠」，連口碑也同樣欠佳。

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