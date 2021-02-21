日本老牌男星藤岡弘曾主演經典作品《幪面超人》，在劇中飾演第一代幪面超人「本鄉猛」。

事隔多年，藤岡弘仍靠「幪面超人1號」的形象深入民心，活躍當地螢光幕。藤岡弘前日度過75歲生日，獲四個仔女齊賀生辰。其實，藤岡弘共有兩段婚姻，他於2002年以56歲之齡再婚，娶了現任妻子的兩年後誕下囝囝藤岡真威人，17歲的真威人去年入行，而15歲囡囡天翔天音和13歲孻女藤岡舞衣亦相繼入行，還有藤岡弘與前妻所生的19歲大女天翔愛，一共四個仔女也以星二代身份在藝能界發展。

藤岡弘榮升做星爸後亦刺激了工作量，由於真威人、天翔愛、天音、舞衣也是靚仔靚女，故他與四子女經常獲邀以親子檔亮相電視節目，最近就一家五口演出人氣節目《I Love大家的動物園》，獲讚是最具備顏值的名人家庭，尤其是靚囝囝藤岡真威人，深受當地品牌及廣告商歡迎，最近又孖住老竇代言九州的電力公司，子女在圈中發展理想，藤岡弘總算老懷安慰。

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