《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》2月21日（日）Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：2月21日（周日）

時間：12:25pm - 6pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、PARIS

內容：直播及分析星期日沙田馬場十場賽事，三冠馬王大賽次關香港金盃，香港馬王「時時精綵」首次迎戰12連勝之「金鎗六十」，全城馬迷期待這場世紀大戰。還有各場馬匹賽績、體重變化、人馬合作等統計資料，一表睇晒。棟哥排隊馬有各場最多人關注馬匹，熱門馬有沒有人捧場，避免中伏；AI大數據運算模擬賽果；以及早段預計馬匹賺蝕走位圖，各項資訊應有盡有，非一般的賽馬直播。

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《果燃台》2月22日（一）Video Talk精選節目表：

初小補習班｜分辨及應用明喻、暗喻、借喻 提升修辭寫作力

日期：2月22日（周一）

時間：4:30pm - 5pm

對象：小二至小三學生

導師：晴一中文導師袁老師

內容：比喻是常用的修辭手法，除了修飾字句，更可將抽象的事物變得更具體易明。比喻也叫「打比方」，它根據事物間的相似點，用某一事物或情景比作另一事物或情景。袁老師會利用不同例子講解三種比喻詞：明喻、暗喻和借喻的分別和用法，亦會教大家如何正確使用比喻詞。

同學可先加入「初小補習班」Facebook群組 (https://bit.ly/3iUdcTB) 免費下載練習。完成練習後，可參與網上課堂聆聽導師講解各學習重點，掌握技巧。

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