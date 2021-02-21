現年70歲的吳孟達近年屢傳身體狀況出問題，《蘋果》收到可靠消息，身在香港的達哥昨日（20號）因重病入院，目前獲安排在腫瘤科留醫，暫時未知情況；記者嘗試致電達哥慰問，但他未有接聽電話，希望達哥早日康復。

據知，達哥早前曾到澳門求醫，但最近就返了香港，因為受病情影響，現在的他消瘦了很多，性格不想麻煩人的達哥，對於患上重病低調處理，甚少將病情告之圈中朋友，不想大家擔心他。消息指，達哥在農曆年前身體狀況轉差，往時都有在過年過節發短訊跟朋友問好的他，但今個農曆年，朋友們都收不到達哥的訊息，發訊息問好亦沒收到回覆，大家都很擔心。

7年前，達哥曾因心臟衰竭入院搶救，當時更誤傳死訊，逃過死門關的他，自此減少工作量，近兩年只參與電影《真假美猴王之大聖無雙》、《長安伏妖》、《少林寺之得寶傳奇》和《天逆驕士‧變體》演出。去年10月，釋小龍在社交網貼達哥合照，相中的達哥面色蒼白又消瘦，令人擔心。

由於《少林寺之得寶傳奇》快將上映，大陸網最近曝光了達哥早前拍海報時，疑突然心口不適的片段，片中達哥用手按着心口，面露痛苦表情，但仍堅持完成工作；上星期，大陸綜藝節目《王牌對王牌》亦公開了早前達哥受訪片段，達哥指3年前拍電影《流浪地球》時，曾辛苦到要吸氧，他回想7年前受病毒感染，導致心臟出現很大問題，「那個時候真的甚麼都做不了，心裏面很多事情想做，力不從心。感覺幾年沒拍戲了，好像跟很多觀眾朋友距離越來越遠了，夜深人靜的時候，感覺自己好像要走了。沒想到王寶強又請我拍戲，可以多活一陣子。」一番說話令人心酸。

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