前藝人李悅彤（Liddy）2014年被發現與已婚導演彭順搞婚外情，之後淡出娛樂圈。其後與商人鮑偉業（Ivan）結婚，育有一子，Liddy以此為契機，嘗試拍片分享教煮嬰兒食物，間中會在IG分享家庭照。

今日有報道指，Liddy現時仍然受到網民狙擊，在社交網站收到私訊謂「知唔知你罪孽幾深？」、「有冇內疚？」、「見到你就諗起攬人夫，有人攬你老公你有咩感受？」等。Liddy在留言回覆稱明白大眾想法：「但我會選擇繼續沉默，讓所有的陰霾不公與罪名都在我這裏埋下吧！因為我愛我的家人，所以我願意扛下並守護着他們！」Liddy又說最後一次回覆，指現時只想低調生活：「但我想說我問心無愧，對得起所有人！真係老土啲講句半夜敲門也不驚。」Liddy又謂要照顧家人、照顧貓狗、做家務，強調要向前：「今年嘅新年願望希望各位『前』途無量，『前』路一片光明！不要做個向後倒退的人。」

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