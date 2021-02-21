劉心悠、郭羨妮、柏天男、蘇志威、陳嘉倩、顏子菲與潘燦良今日齊集荃灣為ViuTV原創劇《冥冥之中》進行開鏡拜神儀式，剛從上海拍完電影返港的心悠，完成隔離後即緊接為此劇開工。飾演殺手的她為求令畫面逼真，應導演要求開真槍，不過一向驚爆破聲的心悠事前要做足準備，跟有槍牌的導師學開真槍，她說：「開真槍後座力好大，導演仲要求我單手開槍，每開一槍我都耳鳴，同埋我會好驚而眨眼，所以要練到唔到開槍唔眨眼先。」

跟心悠在劇中有明爭暗鬥，又有瞹眜關係的栢天男，左手包紥着紗布現身，原來是昨晚與蘇志威拍攝一場打鬥場口時不慎被刀整傷，但幸好只是擦損沒有大礙，而原來他為劇集犧牲受傷之餘，更要犧牲色相，他說：「有兩場沖涼戲份，如果大家有興趣睇，可以再加。」身旁心悠笑指柏天男沖涼的場口沒有在場監場，心悠說：「之前同佢（栢天男）合作係拍廣告，當時係好Sweet（甜蜜），今次見到佢反差好大，好似一個殺人犯。」

郭羨妮與蘇志威對上一次合作是大台劇集《絕世好爸》，今次是相隔19年後再度合作，不過劇中兩人並無對手戲，郭羨妮透露導演安排了潘燦良與呂熙兩人跟她有感情線，她說：「有親熱戲，不過我唔想拍，仲未傾點拍。」問到是否老公不批准？她說：「唔想阿女見到，阿女唔鍾意。」身邊蘇志威笑指自己兩個女兒反而要彈他鍚得不夠好，原因是女兒們明白這是他的工作。郭羨妮指女兒經已9歲開始獨立，也不用怎樣跟女兒功課，所以多了自己時間，加上今次的角色從來未試過，吸引她接拍。蘇志威相隔15年後再參演劇集，他解釋2005年後不時參與草蜢的世界巡迴演唱會，所以難夾時間拍劇，今次適逢疫情關係，遇到幕前演出機會。

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