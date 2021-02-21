紐約時裝周為秋冬2021 正季度的四大時裝周揭開序幕，新常態下改名為The American Collections Calendar，品牌集中在四天的日程內以網上形式發佈，惟今季品牌反應一般，大品牌如Tommy Hilfiger、Ralph Lauren 、Marc Jacobs都相繼退出，其餘的Tom Ford、Coach、Michael Kors自訂日期開騷又或臨時改期，種種事件都表現出欠妥善的安排，令今季時裝周失色不少，印象模糊更沒有甚麼睇頭，雖然Proenza Schouler 出動賀錦麗繼女助陣帶來話題，但輪氣勢、規模、發佈形式、作品都難以令人提起勁，不過有幸壓軸得到英國設計師Christian Cowan心思之作，以搞笑微電影發佈系列，又找來不少明星客串，如千金小姐Paris Hilton、搞笑主持Bowen Yang，演出既浮誇又惹笑，總算在疫情下的紐約帶來一點歡笑，再順利交棒到倫敦時裝周。Molly Goddard在倫敦時裝周開幕第二日發佈，今季減甜上陣，明顯因應新常態下的大眾需求轉變而作出調節。

Christian Cowan

英國設計師Christian Cowan一向以浮誇的派對服飾聞名，在疫情的折騰下，設計師只想大家能在僅有的自由中得到歡樂，以但不至於脫離現實，設計師就以staycation、Home party、Virtual party為靈感，繼續找來不同的名人客串，上演一場搞笑的短片。短片在酒店取景，邀請Party animal Paris Hilton 開場，與綜藝節目主持人Chloe Fineman 和Bowen Yang來一場遙距Party。各人的戰衣當然就是來自秋冬2021系列，有大量珠片、水晶、閃石的貼身衣、配合cut-out、超低胸、高衩、大露背的剪裁，營造派對的奢侈浮華氣氛，另一方面也回應疫情下的居家服趨勢，設計出不少珠片睡衣、蕾絲內衣元素的晚裝，而橙、桃紅、銀、鮮紅、紫等明亮的用色，加上幽默的配飾設計，如pizza 閃可Clutch、巨型唇膏手袋、爆谷型袋子，直截了當撥開陰霾。鞋履則由意大利鞋匠Giuseppe Zanotti 承辦製造，整個系列理性而且平易近人，設計師意旨提供在家自娛的打扮裝束，簡化以前離地的設計，讓普羅大眾都能感受其正能量，品牌在逆境中亦不忘回饋社會，系列全由當地的小型工廠製作，以支持和提供更多女性工作的機會。

Molly Goddard

疫情下的Molly Goddard選擇在自己的Studio 拍片，在網上發怖秋冬2021系列。大型花邊紗裙是Molly Goddard 的標誌，受第二年的武肺疫情的蹂躪下，設計師將紗裙廓形縮小，將薄紗的設計作出小改變。在夢幻、甜美依然輕盈紗裙上套上傳統蘇格蘭織花毛衣，又有風褸料製的蝴蝶結篷裙， 輕巧無負擔加上不同顏色的湊拼，嚴冬似乎不再陰沉沒生氣。不少大褸注入了粉色調和格仔圖案，充滿英倫特色，設計師就地取材，服飾和布料均在蘇格蘭、倫敦製造，有些甚至是自家縫製，藉此支持自己國家的製造業。系列加入少量男裝，造型帶有蘇格蘭男孩的特色，格仔裙裝、條子針織加上creeper shoes，民族色彩中又帶點遙滾風格，這從來都是品牌的特色，看似乖巧，其實反叛，也就是設計師在這個充滿危機的時代中，不斷向前的探索的動力。

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