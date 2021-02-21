41歲陳喬恩和32歲大馬富商子曾偉昌（Alan）譜出姊弟戀，雖然發展僅年半時間，但陳喬恩多次被指滲出濃濃孕味，只怪她得到愛情滋潤，心廣體胖。Alan留台灣陪女友接近半年，喬恩經常帶男友出席圈中朋友飯局，早前結伴出席安以軒生日會時，肚凸凸如快將臨盆的孕婦，事後她在社交平台帖文聲稱正在減肥。

日前，陳喬恩被台灣《蘋果新聞網》記者目擊獨自在寓所附近街頭出現，身穿灰色長版寬鬆毛衣，襯黑褲波鞋，身形又圓潤了，戀愛中的她看得出心寬自在。陳喬恩打扮隨意，束起頭髮，素顏戴着口罩，黑眼圈相當明顯，可能受鬆身衫影響，身形看起來脹了一個碼，她先到銀行櫃枱辦事，約10分鐘後離開，再到便利店買了點東西，再低調從街巷快步走路回家，其間擦身而過的路人都沒認出她。

大約半小時後，陳喬恩又再出門，這次加了頂黑色Cap帽，換了手袋和黑色皮鞋，坐車到檢驗所，她在接待處逼留了數分鐘後離開，再坐同一輛車前往某診所，而該診所主治脫髮、生髮、皮膚科等。陳喬恩經理人昨日向台灣《蘋果新聞網》透露，她是去做頭皮保養，並表示：「喬恩是圓身，只要稍一放鬆，整個人看起來就會比較圓潤，一旦忌口很快就瘦回來，沒有懷孕。」

今日，陳喬恩在社交平台晒出一張身材未走樣的吊帶裙照，回應說：「美食太多，盡情享用，我在休假。168減肥法安排上，沒有人想看我去銀行或是便利商店，麻煩去拍別人，我從來沒有回應過任何事情，文章上的內容不是我的說法和立場，照片激勵我減肥。」而她數小時前還在限時動態分享了和男友嘆和牛燒烤的照片，配文「無肉不歡」，果然放假盡情享用美食。

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