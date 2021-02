現年40歲的真人騷女星Kim Kardashian於2014年嫁給43歲饒舌天王Kanye West,育有四名子女,包括七歲大女North、五歲大仔Saint、兩歲細女Chicago和一歲細仔Psalm。兩人數個月前被爆婚姻出現問題,Kim前日終於申請離婚,結束接近七年的夫妻關係。

共同撫養四子女

Kim與Kanye結婚近七年,婚變傳聞不絕於耳,有傳媒上月已爆出二人早已分居,Kim更聘請律師傾談離婚協議,之後再傳出Kanye戀上同志化妝KOL Jeffree Star,不過Jeffree Star之後拍片否認。據知,Kim提出與Kanye共同擁有四名子女撫養及監護權的要求,但兩人暫時未有發表任何意見。有指Kanye對今次離婚感到失落,但亦早有心理準備。

與外母關係惡劣

其實Kanye自去年7月宣佈參選美國總統後一直神神化化,Kim當時亦大爆他患有躁鬱症。Kanye於去年突然在twitter留言指控老婆於2018年與饒舌歌手Meek Mill到酒店偷食,激到Meek Mill嬲爆否認。Kanye與外母Kris Jenner的關係也十分惡劣,他更將Kris與北韓領袖金正恩比較,指她自以為白人高高在上。此外,Kanye又於總統競選活動中,指Kim陀女兒North時,曾想過要求她墮胎,喊爆指自己差點殺死女兒,出賣家庭私隱以博取同情。

Kim和Kanye相識多年才正式拍拖,Kim於2013年6月誕下大女,翌年5月才嫁給Kanye。Kim前後經歷過三段婚姻,先後嫁給唱片監製Damon Thomas和籃球員Kris Humphriesz。Kim於2007年起拍攝家族真人騷《Keeping Up with the Kardashians》成名,之後做女強人搞生意,推出自家內衣及化妝品牌,估計身家高達7.8億美元(約60.84億港元),但仍不及Kanye坐擁的13億美元(約101.4億港元)身家。Kanye在過去15年一直是饒舌界的頂尖歌手,也是一名時裝設計師,經常與大品牌合作推出產品,相當有生意頭腦。