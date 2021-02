2007年落選港姐鄭瑩瑩,事後加入無綫,並在節目《味分高下》中做其中一個「味之天使」。不過鄭瑩瑩的工量不多,在娛樂圈工作6年便決定離開,離巢無綫後轉做公關,她更憑累積的兩年經驗與友人合資開公關公司。2019年更被爆出獲圈外許姓男友跪求婚,她當日笑不攏嘴,更有家人陪伴分享喜悅。

可是由於去年疫情嚴重,一對準新人的婚事被迫延期。鄭瑩瑩今日凌晨在IG貼出過大禮照片,未婚夫與親友帶着大堆過大禮物資送到女家,他們開心拍照留念。一枱禮物當中,除發現除有生果、海味和禮餅,還有金器和名錶。鄭瑩瑩貼相後留言:「落訂,禮成。」牛年新娘搞笑tag了「#contractforlife」和「#project」,她形容這是開心的一天:「delay咗成年,終於就快搞掂喇!」鄭瑩瑩的IG Story更拍了金器特寫,有巨型龍鳳金鈪和金豬牌外,還晒出一對近百萬的百達翡麗 (Patek Philippe)情侶錶。

2007年同屆落選港姐黃智雯和趙希洛都留言恭賀,黃智雯說:「Congratulations babe!」趙希洛則說:「Looking Gorgeous, Congratulations to the lovely couple. So happy for you!」

此外,當年《味分高下》的8位「味之天使」,周麗欣、張韋怡、何卓瑩、鄭瑩瑩、賈曉晨、陳蔚而、麥皓兒、陳宛蔚,其中張韋怡、賈曉晨和陳宛蔚都已結婚並已生小孩。

