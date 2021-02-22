現年70歲的吳孟達近年屢傳身體狀況出問題，昨日《蘋果》率先報道，身在香港的達哥前日因重病入院，目前在腫瘤科留醫。香港電影工作者總會會長兼好友田啟文昨日證實達哥入院的消息。今日他再接受電話訪問時透露，達哥患的是肝癌，兩個月前已做過手術進展良好，正準備接受化療。

田啟文透露兩個月前收到達哥報平安的短訊，話完成手術情況非常好，之後就未有消息，他說︰「知道佢有病都唔方便搵佢，消息係另外一啲朋友轉述返嚟，而家疫情都唔方便去探佢。」他指據所知達哥患的是肝癌，早兩個月前已完成切除手術，稍後會進行化療︰「之前見佢個人都好虛，落台都要人扶。而家做完咁大手術冇咁快復原，你知化療都傷身。聽聞佢太太喺醫院陪佢，仔女就返緊嚟香港。」

田啟文跟達哥曾經是周星馳的御用演員之一，他們先後在星爺的電影《少林足球》 、《喜劇之王》、《行運一條龍》、《九品芝麻官》中合作。

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