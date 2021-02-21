《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》2月22日（一）Video Talk精選節目表：

初小補習班｜分辨及應用明喻、暗喻、借喻 提升修辭寫作力

日期：2月22日（周一）

時間：4:30pm - 5pm

對象﹕小二至小三學生

導師：晴一中文導師袁老師

內容：比喻是常用的修辭手法，除了修飾字句，更可將抽象的事物變得更具體易明。比喻也叫「打比方」，它根據事物間的相似點，用某一事物或情景比作另一事物或情景。袁老師會利用不同例子講解三種比喻詞：明喻、暗喻和借喻的分別和用法，亦會教大家如何正確使用比喻詞。

同學可先加入「初小補習班」Facebook群組 (https://bit.ly/3iUdcTB) 免費下載練習。完成練習後，可參與網上課堂聆聽導師講解各學習重點，掌握技巧。

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《果燃台》2月23日（二）Video Talk精選節目表：

初小補習班 ｜英籍導師講解 將來式時態應用 可用作表達預測或計劃事情

日期：2月23日（周二）

時間：4:30pm – 5pm

對象：小二至小三學生

導師：「瑪姬英文」美籍英文導師 Maggie 及英籍英文老師 Ciaran

內容﹕將來式 (Future Tense) 用來表示尚未發生的動作或狀態，或者在預測﹑計劃一些事情都以助動詞 “will” 來形成將來式的句型。兩位英文導師會於網上課堂以不同例句及遊戲去講解，記得準時上堂！

同學可先加入「初小補習班」Facebook群組 (https://www.facebook.com/groups/1026908041110911) 免費下載練習。完成練習後，可參與網上課堂聆聽導師講解各學習重點，掌握文法技巧。

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