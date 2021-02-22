美國艾奧瓦影評人協會（Iowa Film Critics、IFCA）日前公佈2020年電影的得獎名單，華裔女導演趙婷執導的《浪跡天地》（Nomadland）連獲四獎成大贏家，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角和最佳配樂。而最佳男主角則由「黑豹」查特域克保斯曼（Chadwick Boseman）憑《藍調天后》（Ma Rainey’s Black Bottom）奪得，獲最佳男女配角分別是《Sound of Metal》的Paul Raci和《Minari》的尹汝貞，最佳動畫則是日前在港公映的迪士尼和彼思最新動畫《靈魂奇遇記》（Soul）。

此外，《靈魂奇遇記》亦在內華達影評人協會獎（Nevada Film Critics Society、NFCS）獲得最佳動畫獎，而嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）主演的《超犀女王》（Promising Young Woman）就獲得最佳電影、最佳女主角、最佳導演和最佳劇本四個獎項做大贏家。最佳男主角由《Sound of Metal》的列斯艾文（Riz Ahmed）和《The Father》的安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）同時奪得，最佳男女配角分別是《Judas and the Black Messiah》的丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）和《Hillbilly Elegy》的格蘭高絲（Glenn Close）。

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