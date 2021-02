美國艾奧瓦影評人協會(Iowa Film Critics、IFCA)日前公佈2020年電影的得獎名單,華裔女導演趙婷執導的《浪跡天地》(Nomadland)連獲四獎成大贏家,包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角和最佳配樂。而最佳男主角則由「黑豹」查特域克保斯曼(Chadwick Boseman)憑《藍調天后》(Ma Rainey’s Black Bottom)奪得,獲最佳男女配角分別是《Sound of Metal》的Paul Raci和《Minari》的尹汝貞,最佳動畫則是日前在港公映的迪士尼和彼思最新動畫《靈魂奇遇記》(Soul)。

此外,《靈魂奇遇記》亦在內華達影評人協會獎(Nevada Film Critics Society、NFCS)獲得最佳動畫獎,而嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)主演的《超犀女王》(Promising Young Woman)就獲得最佳電影、最佳女主角、最佳導演和最佳劇本四個獎項做大贏家。最佳男主角由《Sound of Metal》的列斯艾文(Riz Ahmed)和《The Father》的安東尼鶴健士(Anthony Hopkins)同時奪得,最佳男女配角分別是《Judas and the Black Messiah》的丹尼爾卡魯亞(Daniel Kaluuya)和《Hillbilly Elegy》的格蘭高絲(Glenn Close)。

