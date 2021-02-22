施匡翹今日在九龍灣為新歌《康復期》拍攝MV，並透露今次將夥拍一位韓國男模特兒，她笑言：「呢次真係夢想成真，可以做女主角滋味，因為我好鍾意睇韓劇，好鍾意南柱赫，我都被佢迷倒，因為我好鍾意單眼皮嘅男仔，如果太有型嘅，反而驚佢會花心。」

提到施匡翹是Big Big Channel的旗下藝人，她表示沒受影響，強調自己的唱片公司是臻世娛樂，但她說：「我好期待志偉哥（曾志偉）上任，因為我係志偉哥嘅超級fans，成日同屋企人一齊睇《奬門人》，如果之後再做《獎門人》，我可以上去做一集都已經覺得好幸福。」

問她可會擔心自己被定為余詠珊黨？施匡翹即說：「咁又唔會，我哋都係合作嘅關係，其實我都期待Herman（何哲圖）製作多啲新音樂。」談及有傳Herman另組公司，施匡翹表示：「未聯絡，其實佢都有大概同我交代，話會take care我哋，我都祝佢之後，無論音樂定公司都係做得好好。」

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