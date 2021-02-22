韓國話題劇《Penthouse》去年10月開播後掀起煲劇熱，連帶李智雅、金素妍、元祖女團S.E.S成員Eugene、朴恩碩等一眾演員都人氣急升，劇集大前日首播的第二季同樣有好成績，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看《Penthouse》第一季及第二季。

金素妍特訓鋼琴

Eugene早前以師父身份任SBS綜藝節目《家師父一體》的嘉賓，節目昨日播出最新一集，其《Penthouse》拍檔李智雅、金素妍亦有撐場大談劇集。李智雅等人表示劇情不停反轉，所以每當她們拎到劇本看到內容時都有嚇親，更直言看到「老公」嚴基俊跟好姊妹Eugene出軌的情節時，感到被背叛，引起爆笑。至於飾演奸角大獲好評的金素妍，就自爆從來沒學過鋼琴，為了劇中彈琴一幕而訓練了數月，十分厲害。

朴恩碩透露理想型

此外，37歲男星朴恩碩雖然早前被爆棄養寵物及惹官非，但仍然無損其演藝事業，昨日播出的SBS綜藝節目《我家的熊孩子》中亦有其身影。朴恩碩在劇中疑與李智雅有感情線，當主持人問起時，他坦言：「我也不知道，也感到十分好奇。」隨着李智雅的角色被賜死，未知其感情線會如何發展。

朴恩碩被問到劇中會揀李智雅、金素妍還是Eugene為理想型時，他表示會選擇Eugene，而在現實生活中，他就喜歡有夢想、對未來充滿熱情的人。

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