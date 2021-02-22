林雅詩（Grace）今日以健康產品大使身份，去到長沙灣出席宣傳活動。在活動上宣傳電解水機的Grace表示，她本身沒有喝水習慣，她說︰「我平時都唔鍾意飲水，連食藥都用可樂送，我好乖飲咗水半個月。」上月度過43歲生日的Grace，因疫情關係留在家中與朋友慶祝，至於生日願望，她希望覓得更多工作及身體健康。其15歲兒子因為在英國留學，只能與Grace視像祝賀。

對於英國肺炎疫情嚴重，Grace表示好擔心兒子安全，她說︰「雖則有視像聯絡，但感覺唔開心，因為唔可以見面擁抱。」對於兒子有否拍拖，林雅詩笑言希望兒子早些拍拖，多點見識。至於會否接受兒子有外籍女友，林雅詩則表示沒所謂。

與馬天樂分手的林雅詩，早前經朋友介紹相士為她指點迷津，Grace說︰「相士話我只可以喺愛情同事業之間二選其一，而家會選擇事業，嚟緊有意喺香港做飲食生意，而家租金平咗，想趁低吸納，考慮獨資經營唔使煩，如果做飲食生意，預計要投資6、7位數字。」

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