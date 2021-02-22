韓劇《順風婦產科》童星出身的29歲女星金承恩，當年於劇中飾演宋慧喬的姨甥女「美月」一角而走紅，令觀眾留下深刻印象。早年承認曾整容，又曾破格拍攝三級片《花樣女鬼》的金承恩，日前演出節目提及近況。

當童星賺錢

於昨日播出的節目《明星紀錄 My Way》中，金承恩表示，以童星身份出道時賺了很多錢，當被問到當童星時的收入，金承恩表示：「因為媽媽很隨便地說了，所以很早就知道自己的收入。大約9歲、10歲時就幫家人買了房子。」

角色太過鮮明

金承恩表示：「即使過了很久，大家也愉快地觀看《順風婦產科》，真的非常感謝。 但是令人遺憾的是，美月的角色變得非常強大和有名，所以無法演出其他作品。」

遭欺凌患抑鬱症

金承恩以往曾透露，因太早成名以及角色太過鮮明，令她讀書時承受不少壓力，很難有正常的學校生活，曾被同學欺凌的她因患上抑鬱症曾有過自殺念頭。近年她經歷整容、演出三級片，但星途一般，並於早年轉行當直播主。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！