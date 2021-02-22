Angelababy（楊穎）與大陸男星老公黃曉明近年鮮有合體現身，婚變傳聞不絕於耳，Baby更不時被緋聞纏身，早前就為了一單緋聞訴諸法律，最後發報假消息人士連忙道歉賠罪。近日又有網民爆料，聲稱在大陸三亞衝浪店巧遇Baby，身邊還有一名大陸鄧姓男星，雖然無真憑實據支持，但消息依然引起網上熱議。

事關大家在猜「鄧姓男星」究竟是誰？加上Baby新年期間曾被拍到現身機場，被指帶囝囝小海綿去三亞度假。該網民爆料，日前目擊Baby和大陸某男星在三亞海棠灣衝浪，又形容當時兩人擦肩而過，感覺她真人很纖瘦，又指Baby到訪的衝浪店，就是她去年第一次學衝浪時光顧過的。

網民睇完帖文之後，紛紛詢問男星是誰？爆料者回應「鄧姓男星」，還加個偷笑emoji，由於Baby與鄧倫3年前合作拍攝《我的真朋友》曾傳過緋聞，加上雷佳音曾晒出和鄧倫手牽手過情人節的照片，揭露鄧倫在三亞過新年，所以不少網民問是否鄧倫？但該位爆料網民並無再一進步回覆。

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