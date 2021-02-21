舊年有個願望，希望盡快睇到《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）——當然因為姬嘉鐸（Gal Gadot）；也因為姬絲汀慧（Kristen Wiig），一位從未令我失望的女演員，當初知道她做反派「豹女」，心諗正呀；更因為故事背景set在1984年，當日看到首條trailer，配上New Order經典單曲《Blue Monday》前奏，興奮到不得了。

總算看了。那個美好的80年代，主要呈現在一開頭那場shopping mall捉賊記，shopping mall裝潢佈置盡現80年代鮮艷美學，就連那些閒角的演繹，都流露了一種80年代風味——除了神奇女俠，她是超越時間的，又或者，她把時間停留在有Steve存在的第一次世界大戰。當上一集主要交代這個半人半神的天真女子，怎樣在亂世學懂道德的真實運作，這一集的她，收埋自己，只管追憶Steve，甚至渴望這個已死的人能夠重現眼前，而當超凡脫俗的神奇女俠都有願望，何況是凡人？日日同萬人迷返同一個office的學者Barbara，天生毫無存在感，男人當她透明，於是渴望擁有對方的魅力；石油商人Maxwell Lord間公司瀕臨破產，他渴望翻身，結果一嚿神秘的dreamstone，讓他們願望成真。

這一集主題是願望。本來正正常常，就因為Maxwell Lord實在太似侵侵，再結合「1984」，太過若有所指：當一個外貌言行都似侵侵的人，口輕輕說可以幫所有人願望成真（似是對民粹主義的影射），原來相當危險，甚至引致世界大亂，而1984年，正是列根（Ronald Reagan）競選連任的一年，當年，他贏了；咁如果，此時此刻侵侵成功連任，又會點？別忘記，這齣戲原定去年6月上映，在總統大選之前。神奇女俠這個政治任務會唔會太過露骨？

撰文：月巴氏