張敬軒今日在九龍灣參與廣告商的網上直播宣傳活動，他有近半年沒有在公開場合現身，笑言恍如隔世，他說：「呢半年主要『洗腸』，每日都食工人姐姐整白粥同麵包，佢有時都知我笑佢，我以為呢個係禮貌提醒，點知變本加厲，今日仲整壞咗我個煲，冇諗過個煲比我更快冧。」他更以「鬥命長」來形容主僕關係：「若個煲有生命，佢就係諗阿Sir我走先，你慢慢捱。」另一方面軒仔有稱讚工人姐姐整潔乾淨，有120分，廚藝除外。

自認有「好多種關係」

提到軒仔的密友關智斌（Kenny）早前被爆關係反覆，而Kenny被指與現年35歲靚仔董事潘家鏗（Edwin）出雙入對。言談間軒仔吐露和Kenny仍然友好：「我哋前幾日喺公司大圍團年飯見過面，而家啲爆相爆片有500元，早知我爆啦！我爆啲獨家猛料，諗吓先。」

軒仔對Edwin避而不談：「我哋身邊咁多朋友點會全部識得，娛樂新聞睇完得啖笑，好似睇緊我姐姐（家傭）咁，最緊要大家生活愉快，身體健康。」有指軒仔與Kenny感情轉淡，令人乘虛而入，軒仔反問：「何來淡咗呢？我哋有好多種關係，喺公司係同事，私下係出生入死嘅戰友，大家最近都有互相傾吓工作，又會一齊做吓音樂。」

餐廳獲熟客支持

另外，軒仔在灣仔經營食店，近日政府放寬政策，讓餐廳可以晚巿重開，他指自己和大眾一樣生意受影響：「好彩之前lunch生意唔錯，呢兩日開返晚市亦有好多熟客支持。」

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