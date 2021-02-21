曾與日本組合AAA成員日高光啟傳緋聞的偶像月乃Noa，去年9月30日下午相約一名女性友人在名古屋一間酒店的高處墮下，兩人被發現後證實身亡，月乃Noa終年只得18歲。

母親受訪爆料

Noa曾是前女子組合Woltanative的成員，她從小學開始已在名古屋當上偶像，據知她退團後一度到當地飲食店打工，由去年5月到自殺前十天也於名古屋的一間cosplay主題cafe任兼職店員。月乃Noa的母親近日接受《週刊文春》訪問，並公開女兒遺書，母親展示女兒輕生前用手機傳來的訊息，內容向家人及fans表示尋死全因被兩名人士欺凌，Noa又形容遭人用言語上的利刀殺死，並公開對方的身份。

Cafe老闆性騷擾

Noa細細個就立志要做偶像，不過小學時曾被同學欺凌，令她抗拒校園生活。Noa的星運並不如意，其生前打工的cafe在去年9月20日把她開除，之後Noa在twitter留言指受到cafe老闆性騷擾，男方當時作出否認，也惹來該店擔任監製的女職員A小姐不滿，直指Noa有被害妄想症，Noa之後就開始收到網上的仇恨言論及被轟「去死」，令她受盡壓力，先在同月27日尋死但及時被阻止，當自殺不遂一事傳到A小姐耳邊後，A小姐與一名男性友人繼續在社交網人身攻擊Noa，事隔三日，Noa就與友人從酒店跳下身亡，她在自殺前曾在Ig直播，其母認為女兒之死是涉及網絡欺凌，但希望網民停止攻擊A小姐及其友人，因她不想再有人死於網絡欺凌。

年半前Noa曾與34歲的日高鬧出同床風波，日高在Ig限時動態上載一條八秒的床上片段，公開後十分鐘後即被刪除，當時只得17歲的Noa捲入是非，在社交網表示真心喜歡日高，但否認兩人有任何肉體關係。