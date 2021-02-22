「百萬林鍾一戰」，這場二世祖決戰使網上花生指數急升，林作日前揚言絕不龜縮，接受鍾培生嘅百萬隻揪擂台戰，現時需要時間研究拳賽規則，當問及拎到100萬會點用，林作自言要加重份人壽，留畀愛佢嘅人，又稱女友裕美鼎力支持他應戰，「想我畀人打，佢話最重要唔好打死」。

今日11點幾左右，鍾培生正式發出合約，在社交網tag林作叫佢「收嘢」，未幾林作指已列印出嚟，喺IG上載影片指呢份生死約僅得兩頁紙，「咩鬼律師寫嘅爛鬼拳擊賽事舉辦的合約？０分重作」。

林作喺片中扮認真睇條文：「各位呢一份係鍾培生先生send畀我嘅拳擊賽事舉辦合約，兩頁紙都唔知係咩律師寫，中文合約，我都未簽過！咁嘅垃圾都send畀我。」林作即場撕合約，叫鍾培生親自同佢洽談。鍾培生亦轉貼林作影片兼回覆：「除咗生死狀同埋出場費唔改得，有咩可以配合你。」

對於林作撕爛生死約一事，鍾培生今日回覆《蘋果》：「唔傾，唔嘥時間，唔打由佢！」而林作回覆《蘋果》時則反駁：「啲條款垃圾，寫得太業餘，唔夠全面，包括我打瓜佢點算？呢啲都未講，得兩頁紙，咁就叫簽份合約呀！」

裕美叫林作加保：受益人寫我

林作女友裕美明知鍾培生實力較強，竟然非常支持林作出戰拳賽：「我好支持，非常支持，因為我好想打佢好耐，當波打。有人幫我打非常好，佢唔夠人打唔緊要，佢預咗唔夠人打，以一個公道說話，我覺得鍾生會贏，但係我想睇到阿作畀人打。」

裕美擺明手指拗出唔拗入，她坦言：「點解我想打佢，因為佢個樣想撩打。」問到可否擔心林作受傷？裕美續說：「我會叫佢加重保險到1000萬，然後受益人寫我個名。我驚保險公司唔受佢保險，因為而家知佢去打，如果佢塊面傷咗，咪乘機整埋容，幾好呀！而家全世界嘅人都想打佢，佢而家為香港人着想，為香港捐軀。」

林母撐仔上擂台拎100萬

最離奇係林母Lily都盲撐囝囝，今日接受《蘋果》訪問時表示：「我支持佢挑戰鍾生，我個仔一向對自己都好有自信。」不過Lily希望有時間畀林作備戰：「佢為咗1百萬必須要秘密練兵半年。機會係畀有準備嘅人，等佢哋搞掂就上。」

呢場口水前哨戰嘈咗幾日，都係雷聲大雨點小，林作更多次以「小學雞」方式拍片還擊、出post隔空口沫橫飛，又自薦叫TVB買直播，此舉惹來部份網民相當反感，今日陸續有網民出post鬧爆：「林作同鍾培生根本就係一早夾定，兩個夾定互相網上引戰，話擂台上一決高下，不斷整話題出嚟，根本就係免費宣傳谷人氣。如果唔係邊有人理嗰兩個有錢仔？」

愛出風頭索「火水」

其實「百萬林鍾一戰」，事緣林作一向來愛出風頭，早前在鍾培生嘅專訪下面留言指對方「抄我100萬？」，抽水索着「火水」，有傳鍾培生不滿畀林作抽水，向林作宣戰在擂台隻揪，鍾培生向林作下戰書，而連登網民起初都期待「林鍾之戰」，開出「鍾培生勝1賠1.2、林作勝1賠3、兩條xx吹水打唔成1賠1.4」嘅賠率，引來城中熱話，網民均睇好鍾培生，認為林作唔夠膽出戰，但林作講明冇想過龜縮，今日卻撕「百萬林鍾一戰」合約，結果被對手鬧佢嘥時間。

學張家輝喺《激戰》話齋「怯你就輸成世」，搞咗咁大場大龍鳳出嚟，唔知呢兩個富家子決定點樣為呢場「林鍾一戰」埋尾呢！？

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