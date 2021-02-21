Netflix推出的四集紀錄片《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》（Crime Scene：The Vanishing at The Cecil Hotel），以藍可兒懸案作為主題，本月已在各地同時上架，於全球31個國家及地區登上排行榜冠軍。

根據Netflix公佈的2021年第七周成績，計算每個國家及地區的名次，單日第一名得10分、而第二名就得9分，如此類推，把各地一星期七天的分數加起得出排名，結果由全球33地冠軍、美劇《最好的妳》（Firefly Lane）以2,861分脫穎而出，險勝2,685分的《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》，而大熱英劇《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）則下跌至季軍位置，獲得1,763分。

《最好的妳》由電影《27宜嫁》（27 Dresses）女星嘉芙蓮希歌（Katherine Heigl）與Sarah Chalke合演，描寫一對相識30多年的好友，由14歲初相識到40多歲，帶出有笑有淚的好姊妹故事。

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