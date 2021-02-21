「對錯邊個可以界定？」紅衣女子危坐天台死意已決，在生死關頭刹那間，談判專家在無計可施下說出這分明是拖延時間的客套話。而打從心底裏，他其實也只知無人可判斷對錯。尤其在後真相（post-truth）時代，人人都不自覺變成了判官，有圖有真相，有片有證據，有片有相就有真理，而忘記了有untold truth的可能性。

導演吳浩然執導的短片《不知者》，正正想表達出這命題，究竟誰主宰對錯？電影雖攝於2010年，社會還未正式的撕裂，拍片擺上網公審的風氣還未盛行，而當時作為理大學生的吳浩然，已預視到因資訊爆炸和網絡文化而衍生的種種問題，相當有前瞻性，今日再看毫不過時。

故事取材自2008年一宗頗為轟動的「明愛見死不救」事件，主角（利耀堂飾）父親心臟病發，他接載父親到醫院，卻誤送到門診部而非急症室，其間到詢問處找女職員（張俊琴飾）協助，對方卻叫他打「999」，結果其父因失救而死在醫院門外。醫院職員其後被道德審判，不勝壓力下跑到天台了結生命。

吳浩然嘗試用兩個視角去說故事，包括死者兒子和那被指見死不救的女職員，目的是要啟發觀眾反覆思考。我們置身局內，必然存在許多盲點，人性驅使下也絕不認為自己有錯，往往將責任推卸。然而，全片最錯的也不是兩位當事人，而是那位在醫院內拍片的「局外人」——明明她掌握了真相，卻選擇性地提供部份片段，結果在傳媒影響下，造成更大的誤會，距離真相越來越遠。局外人隱藏在探射燈外，沒受道德批判，沒受法律制裁，甚至可安然「吃花生」，這是後真相時代的最大問題。

《不知者》奪得2010年鮮浪潮最佳攝影、第17屆香港獨立短片及錄像比賽（ifva）公開組金獎，以及第13屆日本TBS DigiCon6 Award香港區最佳短片獎，並獲提名第48屆台灣金馬獎最佳創作短片。現已上架不限地區免費觀看，即到《果燃台》收睇。

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