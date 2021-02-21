鐵漢如我，看《消失的情人節》看到最後一幕時，竟然感動到眼濕濕——這絕對是近年最感動我的愛情片。「感動」二字已變得太廉價？在連情人節都可以被禁堂食撐枱腳的一年，感動再平凡再廉價，也是難能可貴。

撰文：月巴氏

故事一開始，拋出一個呼應片名的謎團：情人節為甚麼會突然消失？

負責解謎的人，楊曉淇。楊曉淇，一個天生做任何事都比別人快一秒的女子，終於活到30歲了，成為一個典型平凡女子，樣貌平凡，份工平凡，每天就是在郵局幫不同類別的客人寄信，有些只來一次，自然過目即忘，唯獨有一個，每日都來，想忘也忘不了，但楊曉淇就算記得，都只是記得對方的怪。平凡的她，可不像坐隔籬位的甜美嗲聲同事成日有人約，收工後，求其買點外賣，回到自己那單人公寓，食住外賣，孤單地聽電台節目，癡癡期盼情人節，期盼自己可以度過一個有情人的情人節。

渴望愛的平凡女子

話咁快就遇到了。對方是在公園專門教授不同年齡女性跳舞的靚仔老師，他似乎也喜歡楊曉淇，否則便不會專登去楊曉淇打工的郵局，不會約她在情人節前夕看電影，更不會約定她在情人節正日，組隊參加甚麼情侶默契大賽——參加得比賽，即是確認二人的情侶關係。

正式踏入情人節那一天，開心到痹的楊曉淇，為自己挑選了一套靚衫，甜笑着出門，甜笑住搭車，點知——當她醒來時，發現本來今天應該好高興的情人節，已經變成昨天，完美地消失了；離奇在她的臉和手臂，被太陽曬到通紅，而更離奇的是，她竟然在某間曬相舖櫥窗看見自己一張明明沒有影過的相，相中的自己正甜笑，身上穿的正是她為自己挑選的情人節戰衣。

默默守候的怪男子

以上，是《消失的情人節》前半part，陳玉勳借一個渴望愛的平凡女子（這個女子交由不算太靚的李霈瑜飾演，太夾了），說了一則帶有少少苦澀的輕喜劇，但同時，也是一個日常推理——有關愛情的推理。當她努力為自己解開情人節憑空消失之謎的同時，陳玉勳把視點放在一個男子，一個默默守候、守護楊曉淇的男子；這個男子，便是每天風雨不改去楊曉淇打工的郵局，找楊曉淇為自己黏郵票寄信的怪男子。這part故事，名叫「消失的情節」，這個消失了的情節，絕對不能爆劇情。

只能說，除非你完全無情，陳玉勳寫的這個故事，必定能夠牽動你的情緒：由一開始的苦澀輕喜劇，讓我們笑看一個渴望愛的女子跌跌撞撞，然後步向迷離，大膽地以一個魔幻主義的變調，引向後半部真相大白，真相讓我們感動，卻又苦楚；然後，到了最後一幕，到了一個又喊又笑的境地。這一對平凡浮世男女，展示了愛情種種附帶行為和衍生的心情：單戀、暗戀、癡戀、等待、期盼、喜悅、落空、患得患失、失而復得……

一個有情人的節日，可以消失，但真正對你有情的人，絕對不會消失。你要好好愛自己，因為有人愛着你。