39歲「底褲大王」三億駙馬袁偉豪上月被嘲「走樣」膠面，又傳女家付4千萬首期作為新婚禮物，袁偉豪日前在社交網忽然發火，稱他婚後走樣是因為身體狀况時好時差，又嬲爆叫網民「繼續話我食軟飯、一味靠黐，做戲好屎」。這個心結，底褲大王女婿仍未解開！

早前獲麥玲玲及林盛斌（Bob）邀請上清談節目《師父有請》，有袁偉豪、陳山聰、姚子羚和謝東閔接受訪問，袁偉豪原來頗迷信，他在節目指以前有個問米婆婆指他前世得罪人，所以遮了半塊面，因此他出道10年，當時事業仍未有起色，最終他向天唸對方的名字叩頭道歉1千次，終於有機會入TVB，事業運轉好。

麥玲玲稱做藝人有時接受不到貧富懸殊差距，更開名稱陳伶俐首次到丈夫劉頌銘的豪宅，即嚇到走出家門嗌分手，幸好她沒選擇這段感情，而姚子羚則稱以前試過跟一個有錢人拍拖，他的家門外有兩個保安，一入屋就有人叫他做少爺，屋企仲有𨋢，不過姚子羚就認為間屋太大，反而內心會覺得空虛，好似要找媽咪都要打電話，她反而喜歡屋企感覺溫暖些。

而袁偉豪直認跟有錢女張寶兒相戀後，面對壓力很大，袁偉豪坦言介意別人評頭品足：「其實我唔睇嗰啲報道真係冇事，但係睇完反而唔開心，入到外父屋企有咩好驚？睇完報道後就會唔舒服，點解要咁講我？」

他強調自己是無意在手機看報道：「因為我性格好硬頸，咩都駁嘴，耐唔耐就會出聲，我有我自己睇法，你哋覺得係咪係，講真！層樓我唔使供咩？我都要搵錢，我都要keep好個樣，但就畀你班人話『膠面』、『醜男』？」袁偉豪稱斥資超過六千萬購入清水灣豪宅王傲瀧是外父主導，建議他去買樓，只是用幾日計計數，加上袁偉豪硬頸又大膽嘅個性就作出決定。

不過袁偉豪指未有因外界閒言閒語影響到他跟老婆張寶兒的感情，他又稱張寶兒的父母願意將寶貝女交托給他，是因為欣賞他做循序漸進，慢慢捱出頭，「覺得只得我可以治到寶兒」。

陳山聰身為好友兼過來人，曾於2011年跟何家千金何超雲拍拖，被網民封為「世紀賤男」形象插水，陳山聰稱有安慰袁偉豪，亦有將自己的往事，跟袁偉豪分享，陳山聰稱經歷這些事才令自己成長，「感恩遇過呢件事，喺1千萬人都未必會遇到1次，唔係剩係我揀，咁人哋都會揀吖嘛！好多嘢經歷，當時封面多到好誇張，爸媽都好唔開心。點去瓦解呢啲負面新聞，就係面對佢，最唔開心係令到屋企人唔開心，到今日我可以面對自己，有2兒、有好老婆，家人好安慰。」陳山聰都勸導袁偉豪放下固執，努力用行動證明一切。

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