馬浚偉本月中在FB直播，大爆自去年3月至今，受到樓上一個女住客劉太的噪音騷擾，公開控訴後情況稍有改善。不過昨晚對方又故態復萌，繼續在晚上11時許再次製造噪音，馬仔向看更投訴了兩次，樓上劉太未肯「收手」，馬仔忍無可忍下報警投訴，他還開live公開事件。馬仔在直播尾段更表示保留了一定證據，並會認真採取法律行動，他表示這次行動除為自己爭取權益外，也為同樣長年累月受鄰居噪音騷擾的受害人出一啖氣。

馬仔謂昨晚11時許，樓上劉太便敲打屋內木地板，他的主人房天花板即傳來煩騷噪音，他最初只是再向大廈看更反映，但事後對方再發噪音反擊，變本加厲，馬仔最後報警求助，當警員到來調查，對方否認有發出噪音。馬仔指若然對方能證實自己是情緒病患者或自閉症患者自己便會收聲，他說：「如果真係證明到係有病，我立即『收聲』，但據我所知，佢絕對唔係。」馬仔揶揄她是暴發戶，甚至叫馬仔可以搬走，她會買下馬仔的單位。馬仔斥噪音造成好大影響，他說：「係慢性謀殺別人，令人休息唔好，造成困擾。」馬仔今日回覆《蘋果》時說：「哈哈，一年啦！佢既然要繼續製造噪音，我冇辦法啦，我正式咗交畀律師了。」

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