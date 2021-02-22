已經有一段時間未有露面，預計今年即將有新劇與大家見面的全智賢，一向是公認的韓國女神，除了擁有精湛演技外，漂亮的臉蛋和時尚的穿搭同樣是她魅力之處。

全智賢去年成為Alexander McQueen的韓國代言人，近日為品牌演繹最新的 2021年春夏系列，換上多套不同新裝，穿上薄紗寬袖的黑皮褸，襯上粉色薄紗半截裙；又換上束胸設計、飾以黑色鴿子蕾絲刺繡的連身裙。無論是有型前衛的黑皮褸，還是柔美仙氣的粉色造型，都展現其獨到的時尚氣場。

不少皇室成員都是時裝界的寵兒，好像戴安娜王妃姪女Lady Kitty Spencer自從參加哈利王子與梅根婚禮後，憑一張空靈樣貌的側拍照片，驚艷很多網民和傳媒之後，一躍成為時尚圈寵兒。2015年入行成為模特兒的她，於2017年首次為Dolce&Gabbana行騷，其後更成為BVLGARI的品牌大使，經常登上各大時尚雜誌封面，也是時裝周、各大影展的座上客。

Lady Kitty Spencer與Dolce&Gabbana一直有着友好關係，近日品牌宣佈她成為全球品牌大使，她表示：「我很榮幸能獲Dolce&Gabbana委任為全球品牌大使。Domenico與Stefano擅長頌揚生命中的美妙事物，例如家庭、快樂、美、色彩和愛。與他們合作總是充滿驚喜，為我帶來獨特的機會重新欣賞意大利的文化、藝術、工藝和生活方式。當我穿著他們的設計時，我也能感受到他們的熱忱，覺得自己能展現出最好的一面。」至於設計師Domenico Dolce和Stefano Gabbana則形容看到Lady Kitty Spencer看到她穿着他們的設計，是一件賞心樂事。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！