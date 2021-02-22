韓國演藝圈近日接連爆出藝人涉校園暴力事件，繼人氣劇《驅魔麵館》上位男星趙炳圭、女團(G)I-DLE的22歲成員穗珍後，《梨泰院Class》金東希、男團Seventeen的23歲成員珉奎、韓片《勁舞Dancing癲》26歲女星朴慧秀、前I.O.I成員金素慧等，都於昨晚至今日接連被爆是校園暴力加害者。

朴慧秀缺席電台節目

珉奎被指控於中學時期曾語言霸凌同學，又站在3、4米外向受害同學丟可樂樽；朴慧秀則涉嫌曾掌摑同學，甚至打電話辱罵同學父親，對於被爆曾霸凌同學，珉奎、朴慧秀、金素慧等人都立即否認，強調將採取法律行動起訴造謠者。而朴慧秀原定於明日亮相KBS電台節目《鄭恩地的歌謠廣場》宣傳新劇，但疑因受風波影響決定不演出節目。

Naver取消關鍵字功能

對於韓星接連爆出爭議，有網民分析指可能因韓國知名網站「Naver」的變動有關，由於Naver將於大後日（25日）取消「熱門關鍵字排行」的功能，到時如果要操控輿論或炒作新聞，都不再像以往那麼簡單，就像爆料珉奎的貼文中，就提到「我要在Naver關鍵字取消之前說出來」。

全數恢復逾3000萬會員數據

此外，曾經深受韓國年輕人喜愛使用的社交網站「Cyworld」，將於5月重新啟用，而過去逾3000萬的會員資料、曾經留下的數據內容亦會全數恢復，有韓網形容此事猶如「打開潘朵拉的盒子」，推測到時將有更多藝人的黑歷史流出。

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