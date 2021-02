準人妻李施嬅之前到多倫多拍攝劇集《Blood and Water》第3季,間中都會在社交平台報告近況。今日她在IG及YouTube更新自己的情況,她已由多倫多完成工作回港,再次接受強制隔離。疫情其間她已經不止一次要飛往當地工作,強制隔離都不是第一次,但由於武漢肺炎在港第4波爆發,每位入境者都必須接受21天強制隔離,所以李施嬅今次要3星期在酒店隔離。

李施嬅由上機時已經錄影情況,在空空如也的機艙自拍,笑言:「為安全起見,包機?其實係3個禮拜酒店強制隔離,無乜人夠膽返香港。」之後經過一輪長途後半夜回到香港,於機場禁區內等候檢驗,當時天還未亮。隨後在停機坪坐接駁巴士已天光、入境後要排等候到暫住的隔離酒店,差不多花了5小時,等到她都目無表情十分無奈,唯有托腮再玩自拍打發時間。其間並沒有見到未婚夫陪伴,一個人呆等實在太悶。

前年她自爆新戀情,日前公佈與圈外男友將會拉埋天窗,發帖文晒鑽戒的照片,公告婚訊:「Year of the Ox. New and exciting beginnings. 」更指牛年有甜蜜的新嘗試,她回覆傳媒時說:「其實我哋認識好幾年了,大家一齊好開心,也很感恩他對我工作上的支持和包容。好開心終於可以同大家分享這個好消息。日子未定,可能要等疫情過後。他是圈外人,感激大家給我們一些空間。到時再有消息再同大家分享。收到大家的祝福,也感到非常幸福。多謝大家關心。」幸褔滿滿的李施嬅,未知今次返港是否急着要辦結婚的事宜。

