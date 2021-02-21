中外娛樂圈都有不少幕前幕後沾染毒癮，多數因事業或感情受挫而沉淪毒海。80、90年代不少香港藝人沾染此惡習，我試過晚上去片場探班時，親眼見到大導演蛇叔與兩位當紅男女主角雄哥、黑姐high high哋走路不穩，後來導演索性提早收工。我就問製片BB哥為何突然收工，他說：「頭先佢哋一邊拍戲一邊食大麻同飲酒，咪搞到high晒囉！仲點拍落去啫，咁咪叫收工！」

製片告訴我，蛇叔在片場拿大麻和酒跟雄哥和黑姐分享，以兩位主角的識撈性格，自然奉陪！其實不少演員開工時在片場吸食大麻，但好少同時又食大麻又飲酒，而BB哥更指女星喪妹開工時經常處於失控狀態，他說：「講真有得揀，我唔想接佢啲戲嚟做，佢演戲係好有天份，但太受感情影響情緒，只要畀仔飛，第二日一定high完嘢飲到大醉，第二日有早班佢都唔理。試過有次見佢早班冇出現，咪去咗佢屋企拍門，工人話叫佢唔醒，我叫咗個女助製入佢房再試吓，搞咗成半個鐘，女助製話喪妹唔似係未瞓醒，係似昏迷咗，我聽到都驚佢出事，咪即刻送佢入院。」

經過一輪急救，總算救醒喪妹，醫生指她服用過量安眠藥加飲大量酒，很容易出事，BB哥問過喪妹：「到底係想自殺，定係唔覺意食多咗藥同飲多咗呀？」BB哥指喪妹當時一直喊沒有回答，他已經猜到是怎樣一回事。當時喪妹陷入三角戀，戀上已經有另一半的紅星Max，Max本身多情，喪妹還要死心塌地愛他，最後還要逼Max作出抉擇，由於這種男人從來不會為一棵樹放棄一個森林，喪妹苦苦相逼，結果自然遭拋棄！喪妹接受不了打擊，在家中做出儍事，幸好被救回一命。

撰文：白露眉

本欄逢周一、四刊出

【非常人．非常事】

縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，分享「非常人．非常事」，跟「蘋民」圍爐取暖。