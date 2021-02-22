敖嘉年、蔡國威及高少華（阿銀）曾在1993年一齊參與「Pioneer第3屆亞洲鐳射卡拉OK大賽」，3人今日去到觀塘共聚於網上直播節目「星級靚聲演唱廳」，相隔27年聚首合唱歌曲。

當年馬浚偉奪得冠軍，阿銀獲亞軍，敖嘉年與蔡國威未有勝出，但3人感情要好，不時相約敘舊。當年敖嘉年演繹張學友的《舊情綿綿》，蔡國威演繹李國祥的《擇星的晚上》，敖嘉年說：「本來叫埋當年其他參賽者上嚟，但有啲怕醜唔嚟，我哋都有一段時間冇聯絡，今次相隔27年合作夾歌。」敖嘉年透露，最近有機會與蔡國威合作拍劇，但沒有同場演出。

蔡國威表示敖嘉年今次要求唱當年參選歌曲之餘，又挑選高難度歌曲給他演唱，他笑言：「要我唱《左右為難》，簡直係為難我，仲問我有冇耳機，我都唔係歌手，點會有耳機。」而阿銀有「和音天后」之稱，現在是眾多歌手的專業和音，而且是歌唱老師，敖嘉年指有她坐陣，蔡國威不用擔心，亦可以跟她學唱歌。

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