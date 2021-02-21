現年70歲的吳孟達近年屢傳身體狀況出問題，曾因心臟衰竭誤傳死訊，昨日《蘋果》收到消息，身在香港的達哥前日因重病入院，目前獲安排在腫瘤科留醫，外界未知詳細情況。記者致電達哥慰問，但他未有接聽電話。好友田啟文（田雞）昨日指︰「朋友話佢個病係擴散咗，但有得搞嘅。」細龜黃一山則指之前達哥曾到氣溫只有零下十幾度的銀川拍戲，凍到身體不適。

昨日《蘋果》收到消息，吳孟達前日因重病在香港入院，並在腫瘤科留醫，記者致電達哥慰問，但他未有接聽電話。據知達哥早前曾到澳門求醫，但最近就返了香港，而達哥性格不想麻煩人，甚少將病情告知圈中朋友。達哥在農曆年前身體狀況轉差，往時過年過節發短訊跟朋友問好，今年朋友們都收不到達哥的訊息，發訊息給他問候亦沒收到回覆。

胞姊因癌症離世

而與達哥相識多年兼有合作的田啟文（田雞），昨日接受《蘋果》電話訪問，他指近兩個月不知達哥情況，他說︰「之前同佢有互send訊息，佢有覆我，不過最近就冇覆，我亦唔想畀壓力佢。」田雞表示其實兩人已很久沒見面，但在兩個月前達哥曾致電給他報平安，田雞說︰「原來佢入咗醫院，佢話早排唔舒服，發現嗰陣時，佢諗住要走咪走囉，後來佢搵到好好嘅醫療團隊，當時好番好多，所以打畀我報平安。」

至於達哥的病情如何，田雞只謂︰「佢係乜病我就冇問，但有朋友之前有去探過佢，話佢個病係擴散咗，但有得搞嘅，唔係太複雜，𠵱家醫緊。」田雞從朋友中得悉，達哥的太太和家人都在港照顧他，刻下達哥亦放低工作。翻查資料，達哥曾透露年長兩歲的胞姊，2015年因癌症離世。近年達哥又飽受糖尿病困擾，要靠西藥控制病情。

工作曾心痛吸氧

黃一山（細龜）跟達哥合作無間，《蘋果》昨日聯絡細龜，他說：「我最近一次見佢係舊年11月，達哥喺寧波專登坐幾個鐘頭車，去橫店賀一個朋友茶餐廳開張，當日我見達哥好精神，講嘢好似當年我哋拍《逃學威龍》時咁中氣十足，一啲都唔似有病。」細龜指之前達哥曾到銀川拍戲，當地零下10幾20度，達哥凍到身體有點不適，由於返港要接受隔離，之後再返內地工作又要再隔離，所以達哥索性轉到澳門休息，細龜說：「佢話要好好休養吓，估唔到傳出佢病重入院嘅消息。」而根據報道指，達哥相隔26年後，上年尾曾回到銀川拍由《大話西遊之月光寶盒》改編的網絡電影《大話西遊之緣起》。

七年前達哥曾因心臟衰竭入院搶救，當時更誤傳死訊，逃過鬼門關的他，出院後馬上找律師立定遺囑，自此減少工作量，近兩年參演過電影《真假美猴王之大聖無雙》、《長安伏妖》、《少林寺之得寶傳奇》和《天逆驕士˙變體》等電影。去年10月，釋小龍在社交網貼達哥合照，相中的達哥面色蒼白又消瘦。由於《少林寺之得寶傳奇》快將上映，內地網最近曝光了達哥早前拍海報時，疑突然心口不適的片段，片中達哥用手按着心口，面露痛苦表情，但仍堅持完成工作。上星期內地綜藝節目《王牌對王牌》亦公開早前達哥受訪片段，達哥指三年前拍電影《流浪地球》時，每拍完一個鏡頭都需要吸氧氣。他回想七年前病重時說：「感覺幾年沒拍戲了，好像跟很多觀眾朋友距離越來越遠了，夜深人靜的時候，感覺自己好像要走了。沒想到王寶強又請我拍戲，可以多活一陣子。」一番說話令人心酸。