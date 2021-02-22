韓國男神宋仲基夥拍女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN新劇《Vincenzo》，於昨晚播出第二集，香港劇迷可於Netflix上追看。

全汝彬演技浮誇

《Vincenzo》前晚首播時，跟人氣劇《Penthouse》第二季的第二集對撼，但收視成績仍然理想，昨晚播出的第二集因沒有其他人氣劇爭收視，令劇集收視急升至9.295%，首爾圈最高收視達11.6%，繼續成為收費台同時段劇集收視冠軍。《Vincenzo》播出後引起熱議，雖然不少劇迷大讚宋仲基有型，但首度擔正女角的全汝彬就被托演技浮誇、發音不自然。

給對手下馬威

而劇情承接上集，宋仲基返韓去到藏有金塊的黃金廣場，由於金塊被藏在黃金廣場地底下的密室，但密室不能被強行打開，否則大廈就會倒塌，所以宋仲基計劃以重建的名義，拆除大廈並取出金塊，也不會造成租戶的損失，但隨着巴別集團的介入，令其計劃受阻。

巴別集團以清理周邊建築物為由，破壞黃金廣場的一部份，企圖將租客嚇走，以便集團可以完全拆卸大樓，但事前收到消息的宋仲基，就在同一日於黃金廣場舉行大型紅酒派對，吸引不少名人參加，令巴別集團束手無策，更給了對手一個下馬威，令劇迷更加好奇之後的情節。

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