自武肺入侵以來,人與人的接觸減少,交流受制,令一切能夠與人溝通的渠道如雨後春筍一樣發展起來,Clubhouse打開了後疫症時代溝通的一扇窗,時裝方面,玩了30年有多的「聯乘」本已經開到荼靡,但疫情將它推到去另一個高峰,任何界別的品牌都蜂擁推出聯乘合作系列,英國環保時尚大師Stella McCartney 與日本藝術家奈良美智合作,打造出shared 2021系列,「分享」是今時今日被高度討論的議題,今次合作旨在利用藝術、次文化、punk來傳遞性別共融的訊息,在一系列寬闊中性的剪裁服飾中加入奈良標題性的插圖和slogan,如 「We are punks」、「Change the history」和「Don’t wait another day」,甘比和Wynman都率先示範了。

另外英國最受歡迎網購平台Net-a-porter 成為Emilio Pucci x Tomo Koizumi 系列的獨家發售平台,日裔設計師成為今季Emilio Pucci的客席設計師,為品牌打造了一系列其拿手的密集式花邊紗裙,作品輕盈夢幻,如雕塑藝術品一樣,標誌着生氣蓬勃的春季正式開始。

