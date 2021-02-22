23歲日本名將大坂直美（Naomi Osaka)日前在澳洲網球公開賽女單，除了擊敗細威，在決賽直落兩盤輕取美國球手Jennifer Brady，捧走第4項大滿貫獎盃，世界排名更升到第二位！

大坂直美一向是湖人球迷，她昨日穿上湖人球隊的紫色球衣，和奬盃一齊合拍視頻兼分享上Twitter，向她敬愛的已故籃球球星拜恩（Kobe Bryant）致敬。這個亦是她的勝利傳統，「我在每次比賽後都會穿著這件球衣，我相信能帶給我力量。對我來講，我想變成拜恩認為我會成為的那個人，所以我希望自己未來會更加強偉大，而時間會證明一切。」 充滿熱血鬥志及正能量的大坂直美，一向視拜恩為人生導師及運動員榜像。

大坂直美在決賽時穿贊助商Nike球衣，第二天換上代言的ＬＶ裙接受訪，又上載了身穿Levis可持續發展系列的牛仔裝和奬盃合照。大坂在時尚界人氣絕對比明星更高，只得２３歲加上跨種族和文化的優勢，大坂直美在去年5月《富比士》的運動員收入榜中，以超過3700萬美元成為史上最賺錢的女性運動員。由今年1月份開始，就拎了3個新品牌的代言大使身份，除了LV，又接下TAG Heuer全球品牌大使，上月底又成為人力資源管理App「Workday」代言人。她同時亦支持可持續發展及日本小眾品牌，以自己影響力，鼓勵年輕人，為環保及世界出帶來更大改變。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！