28歲日本女星本田翼與48歲的前SMAP隊長中居正廣相差20年，兩人正主持TBS電視台的深夜節目《中居大輔和本田翼和夜夜的戀愛狂》，還加入諧星宮川大輔談討女性投入愛情的瘋狂程度，三人合作以來表現合拍，近日竟然傳出中居與本田翼疑似發展父女戀。

該節目播出以來，中居跟本田翼之間的交流引起觀眾及囤中人注意，事關兩人也不止一次強調：「不能長時間與另一半在一起。」兩人性格相似，中居是圈中出名的鑽石王老五，而本田翼也不介意獨處，鍾情打機的她亦是個宅女，故被指似足「女版中居」。在上星期播出一集，中居在鏡頭前自爆：「我從來未試過與女生一同共浴。」本田翼跟在場的女觀眾立即大呼驚訝，中居即回應：「吓？有這麼驚訝嗎？」本田翼不禁說：「難道中居沒有拍過拖嘛？」中居解釋是不想在異性的日常生活上也跟性事扯上關係。

有日媒爆料，早前在錄影期間，兩人表現更是「啱晒合尺」，現場有份拍攝的女性不禁說：「如果你們兩個成為情侶就太好不過。」可是當日兩人充滿火花的交流及部份對話卻被刪去，繼而引起中居fans揣測是否「此地無銀」，並聯想到偶像跟本田翼可能發展出相差20載的地下情，有fans還在網上向二人送上祝福。

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