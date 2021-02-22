HBO電視台昨日首播荷李活著名導演活地阿倫（Woody Allen）的爆炸性紀錄片《Allen v Farrow》，活地的演員前女友米亞花露（Mia Farrow）、米亞的養女Dylan和兒子Ronan在過去三年秘密拍攝，大爆活地臭史，當中包括Dylan於7歲時被他性侵的驚人內幕。

紀錄片一共分開四集播出，在第一集中，米亞的好友就大爆米亞以前在公園與子女玩耍時，活地會突然出現，乘機接近Dylan。而米亞亦指她曾經在活地的寓所中，看到養女宋儀（活地的現任老婆）的四級裸照，又指她並沒有責怪養女，因為宋儀當時年紀太小。而現年33歲的Ronan則指Dylan很害怕活地，因活地每次回家都會立刻叫Dylan陪他。米亞的另一位好友亦聲稱活地一直打擊米亞的自尊心，又不讓她與朋友見面，想盡辦法將她隔離。至於「受害人」Dylan，她就指活地經常會在床上抱着她，當時兩人只穿着內衣褲。首集播出後，活地和宋儀發聲明回應指紀錄片製作人根本沒興趣知道真相，只在首播前兩個月才要求他們在數日內作出回應。

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