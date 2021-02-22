曾志偉加入TVB擔任副總經理，踢走何哲圖掌管音樂事務，首要任務是拆解跟三大唱片的破局，志偉搵昔日大台高層何麗全回巢，負責主理音樂節目，並成功跟三大唱片修好關係，狠摑何哲圖一巴！三大之首的環球高層黃劍濤首開腔，承認旗下歌手會再上大台，但不需簽歌星約被綁死，可自由亮相其他電視台。

當年大台和四大唱片組成的香港音像聯盟有限公司（HKRIA）因版稅風波斷交11年，2011年環球收購了EMI，四大變三大並以環球為首。現隨着星夢高層何哲圖要執包袱，志偉走馬上任做揸弗人，雙方終於成功破冰，環球香港董事總經理黃劍濤接受《蘋果》電話訪問，被問到是否志偉主動聯絡和解？黃劍濤說：「算係，志偉又有，何麗全又有，大家攞好大誠意，好大信任，大家互相支持樂壇，開心嘅，大家都為樂壇好。」至於版稅問題，他指基本上叫做解決了。

問到是否要簽合約？他說：「有啲合約都要簽，係版權合約，唔係歌星合約，原則上可以亮相其他電視台。」他指暫時未知環球歌手何時再上大台，要睇有否適合的邀請，至於環球歌手會否參與勁歌頒獎禮，他說：「會，大家等緊何麗全同志偉邀請同安排，環球歌手基本上會亮相。歌曲唔得唔會夾硬，否則會害死歌手，害死無綫同環球，今時今日好高透明度，樂迷心中有數，唔係去傾獎。」至於有傳志偉找他接管星夢唱片，黃劍濤否認其事。

而之前盛傳的周三（24號）破冰記者會，其實是國際唱片業協會（IFPI）推出的「音樂永續」計劃記者會，TVB協助搞宣傳活動，廣邀有份參與的唱片公司及歌手包括許廷鏗、衛蘭、林家謙、糖妹等出席，環球歌手雖然冇份參與計劃，但亦會派出Gin Lee、AGA和陳凱詠出席撐志偉場，以示雙方修好關係。不過，三大的Sony和華納卻仍未表態是否跟TVB破冰。

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