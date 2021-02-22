韓國演藝圈近日爆出不少校園暴力事件，繼人氣劇《驅魔麵館》上位男星趙炳圭後，女團(G)I-DLE的22歲成員穗珍昨日亦被爆曾涉校園暴力，其所屬事務所CUBE沉默了半天才發聲明，承認穗珍曾與自稱受害人的同學吵架，但否認霸凌。

認曾吸煙爆粗

穗珍涉霸凌事件持續發酵，曾與穗珍是中學同學的22歲女星徐信愛，於IG即時動態用英文寫道「別找藉口」，被指是說穗珍。而穗珍今早在官方網頁發文，坦承自己學生時期是比較顯眼的學生、曾有不好的傳聞，在好奇心驅使食過幾次煙，但那時只是小時候不懂事，之後也沒有再吸煙，並指：「就算我已經改過自身，但一定是我有做出慚愧且對不起他人的行為，才會造成今天這種局面。」

向徐信愛道歉

穗珍澄清這件事上有感到委屈的部份：「我與上載該霸凌貼文的朋友、胞姐的關係曾經很好，當我收到學校前輩的威脅短訊，並感到痛苦的時候，是那個姐姐說要幫忙報警，對我來說是很感謝的人。我透過那篇文章才知道為甚麼那個朋友會遠離我，我記得我們吵架的原因是那個朋友不只一兩次沒有遵守約定，所以我感到很生氣，但我不知道那是因為想遠離我，慚愧的是我曾用粗口鬧那個朋友，這件事後我們便徹底疏離了。」

穗珍最後強調沒有使用過暴力、沒有傳短訊叫人排擠對方、沒有搶過他人的制服及錢。對於徐信愛的暗示發文，穗珍就指從沒有跟徐信愛說過話，並向被牽連到此事的對方道歉。

事務所擬起訴

不只趙炳圭及穗珍，曾演出《梨泰院Class》的21歲男星金東希亦捲入校園暴力爭議。一名自稱是金東希的小學同學，在網上論壇發出以「金東希校園暴力加害者」為題的文章，預告公開金東希的惡行，隨後一名自稱是金東希中學同學的網民，公開了金東希的相片，爆料指金東希曾在教室內食電子煙，又掌摑殘疾同學、叫同學幫他按摩等。

對於被指涉霸凌，金東希的所屬事務所立即發聲明否認事件：「相關貼文早於2018年已出現過，當時公司向演員本人及學校相關人士確認後，證實沒有校園暴力的事，當時發文者亦刪除了該文章，所以才沒有採取法律措施。但3年後再有相同內容的虛假事實被上載，今次將以強硬手法循法律途徑以維護藝人。」

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