靚媽倪晨曦（Elva）今日到九龍灣與張敬軒及陳柏宇等一起出席活動，去年11月誕下愛子Virgil的Elva，早前為BB舉辦百日宴慶祝，小Virgil樣子精靈可愛，而Elva亦已火速成功收身，今日出席活動時身穿貼身裙狀態回復，她說：「BB過咗100日竟然自動戒咗夜奶，可以一覺訓天光，令我輕鬆好多。」Elva產後正式復工，但初為人母十分捨不得BB，工作期間一有空閒便會開啟家中鏡頭嗌BB。

對於Virgil盡得媽媽真傳，網民大讚靚仔，Elva說：「覺得BB個樣似我多啲，可能大個又會唔同似爸爸。」Elva和老公有共識再生B，但想休息2年再努力：「生完BB係好攰，唔係大家所諗咁輕鬆，同埋生活完全唔同要適應，瘦身都唔容易，飲食、運動、大家睇唔到嘅背後有好多，但做藝人對自己要求高，冇得鬆懈，我都好想快啲回復以前狀態，仲差4、5磅左右。」

陳柏宇對破冰未有實感

另外，提到曾志偉早前回巢無綫，並掌管音樂及綜藝部門，迅即和三大唱片公司破冰，陳柏宇（ Jason ）間中也有上大台演出，未感受到很大變化。對於歌手可以爭取多個平台宣傳，他認同但又戥其他唱片公司藝人慘：「如果調返轉嚟講，對於星夢一班歌手好似仲慘啲喎，因為佢哋呢幾年都冇得去其他頒獎禮。」

陳柏宇的女兒Abigail近日經常向男生獻吻：「佢經常周圍錫人，每日起床、瞓覺、我返到屋企都會同佢錫錫，係一個愛嘅表達，不過遲啲返學就唔會，而家仲係童言無忌。」

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