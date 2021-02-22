自從武肺疫情爆發以來，全球各地對亞裔人士的仇恨增加，亞洲面孔成為被針對的對象，歧視、騷擾、甚至襲擊的問題漸趨嚴重，生活和生命同時受到影響和威脅。一些身處外地的時尚界亞裔人對此感受至深，他們希望利用他們的影響力，讓各界關注和正視這個問題。

美藉華裔時裝設計師Phillip Lim 是其中一個帶頭發起Stop Asian Hate活動的時尚人物，他在個人社交平台上大力呼籲更多亞洲名人團結起來，為亞洲人在外地遭受到不公平對待而發聲，他更聯同設計師Prabal Gurung、英國著名時裝評論人Susie Bubble、Bryan boy、Bagsnob創辦人Tina Craig等在Clubhouse 舉行了公開研討會，他們提及近期多宗亞洲人受襲傷亡的個案，其中一宗為年頭在加洲，一名泰裔老翁被幪面人從後推跌至死的事件，自武肺疫情爆發後，這些襲擊個案激增1900%，他們希望能夠得到各方的幫助，消除這些對亞洲人的歧視行為，不少品牌和名人都紛紛響應，Nike 、陳冠希等都在官方IG 賬號帖出#stopasianhate的帖文，吳彥祖早前更懸紅緝凶，又與影視界的華人開talk探討各種排華現象，希望這些問題得到曝光和充份的討論後，能找到正面的影響。

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